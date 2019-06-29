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Орбакайте отреагировала на слухи о том, что является матерью детей Пугачевой и Галкина
13:46
Фото: migmuzon.info
Как заявила дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте, все домыслы о ее ссоре с матерью являются лишь слухами.
Певица отреагировала на публикации о том, что примадонна якобы довела ее до седых волос, которые ранее распространились в средствах массовой информации.
В прессе также писали о том, что именно Кристина Орбакайте выносила детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
Прокомментировав публикации в своем инстаграме, звезда лишь отметила, что российская желтая "пресса" на этот раз смогла превзойти себя. По словам Орбакайте, сплетни, распространяемые недобросовестными журналистами, не соответствуют действительности.
Певица также пояснила, что ее уже давно не удивляют такого рода "сенсационные" новости, ведь она сталкивается с подобным с ранних лет и успела привыкнуть.
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