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Стали известны подробности вечеринки в Подмосковье, после которой в арендованном доме умер подросток
30.6.2019 23:01
Фото: newstracker.ru
Как пишет "Московский комсомолец", погибший молодой человек был успешным спортсменом. По уточненным данным, ему было 16 лет. Юноша прекрасно учился, в прошлом году он смог поступить в 10-й класс лицея при престижном столичном вузе. Школьник занимался теннисом и недавно получил звание "кандидат в мастера спорта".
Как стало известно, 16-летний лицеист был приглашен на вечеринку профессиональной спортсменкой, которая позвала приятелей в арендованный дом в Подмосковье. Девушка, также занимающаяся теннисом, хотела отпраздновать с друзьями возвращение с международного турнира. На вечеринке присутствовали около двенадцати человек, практически все - теннисисты.
По словам подростков, погибший юноша, не так давно ставший кандидатом в мастера спорта, выпил лишь пару фужеров шампанского. Вскоре он сказал, что неважно себя чувствует и отправился спать. Утром приятели не смогли его разбудить - молодой человек скончался.
Ранее сообщалось о теле подростка, которое обнаружил риелтор, когда явился принимать дом, арендованный компанией молодых людей. Юноша находился на том же диване на первом этаже, где прилег накануне. Молодые люди решительно отрицают предположения о том, что кто-то из их компании мог употребить запрещенные вещества. Дело в том, что все они занимаются теннисом, участвуют в соревнованиях и в связи с этим регулярно сдают анализы и посещают врачей.
Как пишет газета, после того, как компания подростков проводила там время, на месте происшествия обнаружили множество пустых сосудов из-под алкоголя. Источник в правоохранительных органах сообщает, что одной из главных версий сейчас остается отравление, а чем - выясняют эксперты.
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