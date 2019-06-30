Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Стали известны подробности вечеринки в Подмосковье, после которой в арендованном доме умер подросток

30.6.2019 23:01

Фото: newstracker.ru



Как пишет "Московский комсомолец", погибший молодой человек был успешным спортсменом. По уточненным данным, ему было 16 лет. Юноша прекрасно учился, в прошлом году он смог поступить в 10-й класс лицея при престижном столичном вузе. Школьник занимался теннисом и недавно получил звание "кандидат в мастера спорта".



Как стало известно, 16-летний лицеист был приглашен на вечеринку профессиональной спортсменкой, которая позвала приятелей в арендованный дом в Подмосковье. Девушка, также занимающаяся теннисом, хотела отпраздновать с друзьями возвращение с международного турнира. На вечеринке присутствовали около двенадцати человек, практически все - теннисисты.



По словам подростков, погибший юноша, не так давно ставший кандидатом в мастера спорта, выпил лишь пару фужеров шампанского. Вскоре он сказал, что неважно себя чувствует и отправился спать. Утром приятели не смогли его разбудить - молодой человек скончался.



Ранее сообщалось о теле подростка, которое обнаружил риелтор, когда явился принимать дом, арендованный компанией молодых людей. Юноша находился на том же диване на первом этаже, где прилег накануне. Молодые люди решительно отрицают предположения о том, что кто-то из их компании мог употребить запрещенные вещества. Дело в том, что все они занимаются теннисом, участвуют в соревнованиях и в связи с этим регулярно сдают анализы и посещают врачей.



Как пишет газета, после того, как компания подростков проводила там время, на месте происшествия обнаружили множество пустых сосудов из-под алкоголя. Источник в правоохранительных органах сообщает, что одной из главных версий сейчас остается отравление, а чем - выясняют эксперты.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 107

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 30.6.2019 22:32 Один из заблудившихся на Эльбрусе иностранцев умер во время спуска

Один из заблудившихся на Эльбрусе иностранцев умер во время спуска 30.6.2019 22:12 Под Оренбургом из-за природного пожара эвакуировали детский лагерь

Под Оренбургом из-за природного пожара эвакуировали детский лагерь 30.6.2019 22:06 В Канаде потерпел крушение самодельный вертолет

В Канаде потерпел крушение самодельный вертолет 30.6.2019 21:04 В Ленобласти подростка подозревают в убийстве прохожего из-за замечания

В Ленобласти подростка подозревают в убийстве прохожего из-за замечания 30.6.2019 18:22 В центре Москвы избили режиссера Галданову