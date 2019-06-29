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В Подмосковье в съемном доме умер подросток
29.6.2019 22:37
Фото: livejournal.com
По факту гибели 17-летнего юноши проводят проверку следственные органы Московской области.
Как стало известно, дом, где произошло ЧП, арендовала компания молодых людей.
По словам старшего помощника главы регионального ГСУ СКР Ольги Врадий, тело юноши было найдено утром минувшей пятницы, 28 июня. Сигнал в правоохранительные органы поступил от риелтора, пришедшего принимать дом, который ранее взяли в аренду несколько молодых людей.
Погибшему юноше было семнадцать лет, причины его смерти сейчас пытаются установить эксперты. Известно, что на теле подростка явных признаков криминальной смерти обнаружено не было.
ЧП случилось на территории Наро-Фоминского городского округа, сообщила журналистам Ольга Врадий. Сколько человек находилось в частном доме накануне происшествия, сейчас выясняют следователи.
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