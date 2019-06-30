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Один из заблудившихся на Эльбрусе иностранцев умер во время спуска
30.6.2019 22:32
Фото: hotrs.su
Тело альпиниста из Ирландии уже удалось спустить на поляну Азау, после чего спасатели передали его правоохранителям.
Предположительно, мужчина 1979 г.р. мог скончаться из-за сердечного приступа.
Ранее стало известно о трудностях, с которыми пришлось столкнуться нескольким российским и ирландским альпинистам при покорении Эльбруса. После того, как они заблудились и попросили о помощи, в район ЧП были направлены спасатели из местного отряда МЧС РФ.
Добравшись до группы, сотрудники ведомства узнали о том, что один из ирландцев скончался. Предположительно, причиной его смерти могла стать сердечная недостаточность. Мужчина скончался во время спуска, когда группа находилась на высоте около 3,5 тысяч метров.
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