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Под Оренбургом из-за природного пожара эвакуировали детский лагерь
30.6.2019 22:12
Фото: livejournal.com
Крупный очаг возгорания угрожал двум населенным пунктам, расположенным неподалеку от города Новотроицка, передает агентство "Интерфакс".
По данным властей Оренбургской области, природный пожар пришел в регион из Казахстана.
Как заявили представители областных органов власти, огонь быстро распространялся, учитывая жаркую погоду (+34 градуса) и порывы ветра, скорость которых достигала 12 м/с. В результате под угрозой оказались села Пригорное и Хабарное.
В сложившейся ситуации также было принято решение об экстренной эвакуации детей из оздоровительного лагеря "Чайка".
Вскоре после того, как в экстренные службы поступил сигнал о возгорании сухой травы на границе с Казахстаном, администрация города Новотроицке объявила о введении режим ЧС.
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