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В Грузии на стенах храма X века найдена уникальная надпись
30.6.2019 21:51
Фото: sputnik-georgia.com
Открытие было сделано археологами в церкви Кочало, которая находится на территории Лагодехского заповедника в Кахети.
Как передает Национальное агентство по защите культурного наследия Грузии, группа исследователей уже направилась в храм, чтобы тщательно изучить текст.
По предварительным данным, уникальная надпись выполнена на древнегрузинском языке. По мнению археологов, она была оставлена в X веке. Грузинские археологи полагают, что в тексте идет речь о жаловании церкви земель. Текст был найден в ходе мероприятий по очистке стен храма.
В надписи есть упоминания царя Эрети Адарна и царицы Динары, о существовании которых ученые ранее знали только из устных источников. Кроме того, текст содержит имена ряда правителей, которые еще не были известны науке, и неизвестные топонимы исторической Эрети.
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