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Выживший в затопленном Тулуне поросенок стал звездой Сети
30.6.2019 14:53
Фото: rostovgazeta.ru
Под Иркутском спасли свинью, которая смогла выбраться из своего загона и находилась на мосту.
Очевидцы, увидевшее животное, позже разместили в Сети соответствующий видеоматериал, сразу после чего ролик начал распространяться пользователями.
Как передает Telegram-канал Baza, местные жители наведались в затопленный населенный пункт в воскресенье, 30 июня. Увидев поросенка, люди отнеслись к нему с сочувствием и помогли выбраться из Тулуна, переместив в безопасное место.
Один из мужчин, обращаясь к свинье, назвал его "выжившим из могикан" и похвалил за то, что ему удалось спастись.
Ранее река, выйдя из берегов, прорвала дамбу, после чего оказался подтопленным город Тулун. Многие жители, экстренно покидавшие свои дома, не успели отцепить собак, находившихся на привязи, не говоря уже о скоте. В результате в район выехали зоозащитники, которым уже удалось спасти свыше ста разнообразных животных.
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