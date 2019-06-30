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В Доминиканской Республике пропал самолет
30.6.2019 13:41
Фото: logists.by
На борту легкомоторного воздушного судна, исчезнувшего с радаров в минувшую субботу, 29 июня, находились четыре человека.
Оперативные службы страны приступили к мероприятиям по поиску самолета, сообщает Prensa Latina.
Известно, что члены экипажа внезапно перестали выходить на связь с диспетчерами примерно через полчаса после того, как самолет поднялся в воздух. Вылет был осуществлен в международном аэропорту Мария-Монтес (провинция Бараона в южной части Доминиканской республики).
Деятельность по установлению местонахождению воздушного судна координирует местный институт гражданской авиации. Поддержку в поисках также оказывают военные, отмечает агентство.
Сведений о том, что могло стать причиной ЧП, из официальных источников пока не поступало. В каком районе находилось воздушное судно, когда пилоты в последний раз выходили на связь, не уточняется.
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