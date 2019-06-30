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На Алтае найдено тело последнего из семи туристов, которые погибли под лавиной в мае
30.6.2019 13:19
Фото: images-on-off.com
Спасатели отыскали останки путешественника на дне озера, расположенного у подножия горы Металлург, сообщается на официальном сайте регионального ГУ МЧС.
Поисковую операцию ранее пришлось прервать из-за плохой погоды и риска схода новой лавины.
Мероприятия по поиску туристов из Новосибирска, погибших под лавиной в минувшем мае, были возобновлены, как только позволила метеорологическая обстановка. Сегодня нашли останки последнего из членов группы.
Напомним, ЧП случилось 6 мая, когда группа из девяти человек попала под лавину на Южно-Чуйском хребте. Выжить смогли лишь две девушки, которым потребовалось около двух дней, чтобы сообщить о произошедшем - все средства связи остались у погибшего руководителя.
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