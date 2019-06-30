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В Великобритании спасают ребенка, беременная мать которого погибла от ножевого ранения
30.6.2019 12:53
Фото: livejournal.com
Врачи одной из клиник Лондона помогли появиться на свет ребенку, беременная мать которого скончалась в результате ножевого ранения.
Как передает The Daily Mail, трагедия произошла в минувшую субботу, 29 июня.
Полицейские, прибыв на вызов, обнаружили истекающую кровью женщину. Жительница британской столицы, находившаяся на восьмом месяце беременности, стала жертвой нападения. Врачам, несмотря на все усилия, не удалось ее спасти - ранение ножевое ранение оказалось смертельным.
Как только медики обнаружили, что ребенок жив, ему сразу же помогли появиться на свет. Врачи продолжают бороться за малыша, состояние которого пока остается критическим.
Правоохранительные органы Лондона тем временем задержали 37-летнего мужчину, который подозревается в убийстве беременной женщины.
Не так давно в Соединенных Штатах скончался младенец, вырезанный преступниками из тела беременной женщины. Трагедия, всколыхнувшая страну, произошла в Чикаго.
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