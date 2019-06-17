Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США скончался младенец, которого убийцы вырезали из тела матери

17.6.2019 20:48

Фото: foxnews.com

Mapлeн Oчoa-Лoпec и ее ребенок



Чикагские врачи пытались спасти ребенка, 19-летняя мать которого стала жертвой убийства в минувшем апреле. Подозреваемая в расправе над Марлен Очоа пыталась выдать мальчика за собственного сына.



Преступление, потрясшее Соединенные Штаты, произошло в последних числах апреля. Как выяснили позже следователи, беременная вторым ребенком Mapлeн Oчoa-Лoпec познакомилась в Сети с некой Клариссой Фигероа. В настоящее время 46-летнюю жительница Чикаго вместе со своей 24-летней дочерью Дезире арестована по подозрению в жестоком убийстве. Задержан и сорокалетний сожитель Фигероа Петр Бобак, помогавший убийцам избавляться от тела.



Как полагают в полиции, злоумышленники заманили Марлен Очоа-Лопес в свой дом под предлогом продажи вещиц для новорожденного. Расправившись с женщиной, которая находилась на последнем месяце беременности, они вырезали из ее чрева ребенка и спрятали труп. Тело нашли лишь через две недели, на соседнем пустыре.



Кларисса Фигероа в тот же день, когда была убита Марлен Очоа-Лопес, вызвала скорую, выдавая младенца за собственного ребенка. В больнице она утверждала, что страдает от послеродовых осложнений, а мальчик, едва появившись на свет, перестал дышать. Проведенный позже генетический анализ позволил установить истинное родство ребенка.



Семья убитой женщины молилась, чтобы малыш выжил. Некоторое время назад в американских СМИ появились сообщения о том, что ребенку стало лучше, появилась надежда. Однако из-за недостатка кислорода в первые мгновения его жизни врачи начали фиксировать необратимые изменения в головном мозге. В результате младенец, несмотря на все усилия чикагских врачей, пытавшихся спасти его на протяжении более полутора месяцев, скончался в реанимации.



Муж Марлен Oчoa-Лoпec, oплaкивaющий красавицу-жену, и другие родственники намерены добиваться введения обязательной генетической экспертизы детей, поступающих в больницы без документов.



Автор: Злата Богатова

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