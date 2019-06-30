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В Канске из-за паводка эвакуированы 17 человек
30.6.2019 12:27
Фото: 31tv.ru
В реке Кан, на которой расположен город Канск на востоке Красноярского края, уровень воды поднялся выше четырех метров, преодолев критическую отметку.
В результате была проведена эвакуация семнадцати человек, включая пять детей.
Как передает ТАСС, на текущий момент в городе подтоплено свыше пятидесяти придомовых участков и сорок дачных. Со ссылкой на местное управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС) уточняется, что в опасной зоне оказались сразу три района, где проживает свыше 260 человек, в том числе, около тридцати детей.
По словам главы городской админстрации Андрея Берсенева, причиной подтопления стали продолжающиеся в районе Канска дожди и таяние снегов в Саянах.
Ранее президент РФ Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, где из-за паводка была объявлена экстренная эвакуация сотен жителей.
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