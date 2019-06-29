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В пострадавшую от паводка Иркутскую область прибыл Владимир Путин
00:33
Фото: putin-news.ru
Глава российского государства Владимир Путин прилетел в Братск поздно ночью, сразу после того как в японской Осаке завершился саммит "Большой двадцатки", передает РИА Новости.
Президент прибыл в Иркутскую область, где ранее был объявлен режим ЧС из-за паводка.
Российский лидер уже провел совещание, в котором участвовали руководитель МЧС Евгений Зиничев, полномочный представитель президента в Сибирском ФО Сергей Меняйло, губернатор Иркутской области Сергей Левченко и первый вице-премьер РФ Антон Силуанов, а также высокопоставленные представители профильных министерств и ведомств.
Совещание, в ходе которого Владимир Путин поставил ряд приоритетных оперативных задач, было организовано в здании аэропорта. В числе первоочередных мер, указал президент, необходимо наладить эффективное информирование население о том, как и где оказывается помощь, действуют пункты временного размещения.
Кроме того, важно в полной мере обеспечить жителей, которым пришлось покинуть свои дома из-за подтопления, продовольствием, питьевой водой, лекарствами и предметами первой помощи. Путин подчеркнул, что следует также оперативно составить списки эвакуированных, чтобы люди имели возможность отыскать своих родственников.
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