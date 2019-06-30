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50 пострадавших от взрывов боеприпасов в Арыси остаются в больницах
30.6.2019 12:14
Фото: diapazon.kz
По официальным данным, в общей сложности за помощью медиков были вынуждены обратиться более четырехсот жителей города.
Как передают казахстанские СМИ, на сегодняшний день 50 пострадавших от взрывов боеприпасов в Арыси остаются в больницах.
Со ссылкой на пресс-службу Минздрава Казахстана уточняется, что четверо пациентов, которые получили наиболее тяжелые ранения, ранее были переведены в другие больницы - двое пострадавших сейчас получают лечение в Нур-Султане, еще двое в Алма-Ате.
ЧП случилось в минувший понедельник, 24 июня, когда на одном из складов ВС страны, которая расположена близ Арыси, начался пожар. Возгорание спровоцировало взрыв боеприпасов, в результате чего погибли три человека. Власти объявили о полной эвакуации Арыси, где были повреждены множество зданий. В пятницу жителям города разрешили возвратиться в покинутые жилища.
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