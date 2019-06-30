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Создан браслет, который помогает контролировать эмоции
30.6.2019 11:46
Фото: vseostresse.ru
Как показали результаты испытаний, при использовании устройства улучшается способность концентрации на своем эмоциональном состоянии, передает ТАСС.
Проект был осуществлен британскими учеными Школы вычислений и коммуникаций Университета Ланкастера.
Браслет изменяет цвет, реагируя на любые перемены в эмоциональных ощущениях пользователя, сообщили разработчики. В результате людям удается лучше контролировать собственные чувства.
Как считают британские ученые, устройство будет очень полезно тем, кто страдает от депрессивных расстройств, повышенной тревожности и других нарушений. По замыслу разработчиков, владелец браслета сможет отслеживать сигналы, в нужные моменты повышая уровень самоконтроля.
Отмечается, что браслет представляет собой совершенно автономное устройство, его не нужно подключать к компьютеру либо мобильным гаджетам. При этом браслет не только может менять цвет, он способен сжиматься и даже вибрируя в зависимости от того, насколько человеком овладевают эмоции.
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