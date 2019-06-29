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Старую Руссу приняли в состав Ганзейского союза
29.6.2019 22:48
Фото: putevojdnevnik.ru
Собрание делегатов состоялось в Пскове. По его итогам было принято решение о новых членах.
Как стало известно, Старую Руссу приняли в состав Ганзейского союза, а Петрозаводску в этом было отказано.
В общей сложности в Ганзейский союз Нового времени приняли три города. Кроме Старой Руссы (Новгородская область), новыми членами международного объединения стали германский Ганновер и британский Грейт-Ярмут.
Как указал президент Ганзейского союза Ян Линденау, заявки на вступление подавали также Петрозаводск и Выборг, представители которого не успели уложиться в нужный срок. Поэтому решение по этому городу примут в следующем году, когда состоится новое собрание делегатов.
Города, которые хотят быть включенными в союз, должны документальным образом удостоверить их причастность к средневековой Ганзе либо подтвердить имевшиеся в прошлом тесные связи с ней, напомнил Линденау.
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