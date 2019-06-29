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На раскопках в Великом Новгороде ученые опустились на рекордную глубину
29.6.2019 19:19
Фото: novvedomosti.ru
На сегодняшний день экспедиция на раскопе "Дубошин-II" уже завершена, рассказал старший научный сотрудник Новгородского государственного музея-заповедника (ГМЗ) Михаил Петров, который руководил археологическими работами.
Как передает агентство "Интерфакс", в ходе работ на "Дубошине II" ученые успели достичь уровня 830-850 см, что стало наиболее глубоким раскопом за всю историю археологии в этом регион
По словам Михаила Петрова, в прошлом рекордным для новгородских археологов считался раскоп "Дубошин", расположенный на расстоянии около десяти метров от нынешнего. Во время исследований, которые там проводились, ученые добрались до культурного слоя на глубине около 820 см.
Ученые работали на раскопе "Дубошин-II", который находится в историческом центре Великого Новгорода, на протяжении трех лет, проделав, по их мнению, "гигантский" объем исследований. Общая площадь их составила порядка 220 кв. м.
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