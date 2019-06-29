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Власти Подмосковья выплатят премии выпускникам, набравшим сто баллов по двум ЕГЭ
29.6.2019 18:00
Фото: insparkl.com
В Московской области выпускники школ, сумевшие набрать по сто баллов по двум или более единым государственным экзаменам (ЕГЭ), получат от властей премию в размере сто тысяч рублей, передает РИА Новости. Как информируют представители регионального минобразования, соответствующее поручение ранее отдал губернатор.
Власти собираются поощрить выпускников, которым оказалось под силу заработать наивысшие баллы не только по одному, но и двум и более предметам.
В 2019 году на территории Подмосковья сразу три школьника сумели продемонстрировать великолепный результат и набрать высший балл по трем предметам. По двум предметам сто баллов удалось получить двадцати семи выпускникам столичного региона.
На денежную премию в таком же размере могут рассчитывать и учителя. По сто тысяч рублей выплатят предметникам, которые помогли своим ученикам сдать экзамен на таком высоком уровне.
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