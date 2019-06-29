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Массовая драка на месторождении в Казахстане началась из-за фото
29.6.2019 17:46
Фото: tjournal.ru
На снимке, который вызвал гневный отклик у местного населения, был изображен иностранный гражданин и казашка, передают СМИ.
Как стало известно, в забастовке, которую устроили рабочие в вахтовом поселке Тенгиз, участвовали около тысячи человек.
Причиной беспорядков, во время которых произошла массовая драка местных и иностранных рабочих, стал снимок, опубликованный в Instagram. Волнения в Атырауской области начались после того, как в Сети появилось фото, на котором мужчина держит рацию. Позади иностранца стоит коллега из Казахстана.
При взгляде на изображение создается визуальное впечатление, что антенна рации касается губ казашки. Рабочие, увидев фото, сочли его оскорбительным. В результате они объявили забастовку. Отказавшись работать, они начали избивать иностранцев.
К месту происшествия ранее прибыл первый вице-министр энергетики страны Махамбет Досмухамбетов и прокурор Атырауской области, а также представители полицейского руководства и региона и аким.
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