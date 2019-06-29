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В Петербурге разыскивают водителя, сбившего мальчика в инвалидной коляске
29.6.2019 16:51
Фото: ural-meridian.ru
Задев пятилетнего ребенка-инвалида, водитель даже не остановился, чтобы узнать, не получил ли мальчик травмы, пишут российские СМИ.
Автомобиль "Форд Мондео", сбивший коляску, сразу же скрылся в неизвестном направлении.
Инцидент случился сегодня утром во дворе дома № 195 по проспекту Обуховской обороны Северной столицы. По данным УГИБДД, автомобиль "Форд Мондео", выезжавший с дворовой территории, сбил мальчика в инвалидной коляске, которого сопровождала мать.
После аварии пятилетнего ребенка доставили в больницу.
Полицейские приступили к установлению обстоятельств ЧП и поиску водителя, который скрылся с места ДТП.
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