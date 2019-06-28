|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Путин: Мэй жестко ставила вопросы по «делу Скрипаля»
16:30
Фото: ridus.ru
Как отметил российский лидер Владимир Путин, в ходе встречи с британским премьером-министром Терезой Мэй, которая состоялась накануне в рамках саммита G20 в Осаке, они говорили на тему инцидента в Солсбери.
По словам президента РФ, собеседница задавала ему вопросы.
Российский лидер пояснил, что вопросы возникли в связи с тем, что тему затронули представители FT. После этого Владимиру Путину пришлось говорить о так называемом "деле Скрипалей", и Тереза Мэй была настроена достаточно жестко.
Ранее Путин в интервью Financial Times указал на то, что "возня" вокруг шпионов и контршпионов не стоит межгосударственных отношений. Ведь от этого могут пострадать миллионы людей. При этом глава РФ напомнил, что в прошлом Скрипаля наказали за предательство родины, и для Москвы он уже не представлял какого-либо интереса.
Напомним, не так давно родственница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила о том, что не исключает инсценировку отравления. По ее мнению, речь вполне могла идти о добровольном участии, учитывая, что властям королевства был необходим "повод для обострения отношений с Москвой".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|