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Мэй: нормализация отношений между Лондоном и Москвой невозможна
28.6.2019 23:03
Фото: ridus.ru
Путин и Мэй встретились в пятницу на полях саммита G20 в японской Осаке.
Как заявила представительница официального Лондона, нормализация двусторонних отношений произойдет лишь при соблюдении ряда условий.
По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая находится на своем посту последние дни, отношения между Лондоном и Москвой не смогут стать нормальными, пока российские власти продолжают "враждебные вмешательства" в дела других стран.
В ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным она также говорила о дезинформации и кибератаках, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу офиса британского премьера.
Как стало известно, Тереза Мэй заявила Владимиру Путину о том, что пока Москва продолжает действия, которые представляют потенциальную угрозу для Британии и ее союзников, нормализация двусторонних отношений между странами попросту не представляется возможной.
Ранее глава РФ провел в Осаке встречу с американским коллегой Дональдом Трампом.
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