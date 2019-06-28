ИнтерНовости - новости в стране и мире
Мэй: нормализация отношений между Лондоном и Москвой невозможна
Мэй: нормализация отношений между Лондоном и Москвой невозможна
В самолете президента Бразилии нашли 39 кг кокаина
В самолете президента Бразилии нашли 39 кг кокаина
В ДРК при обрушении шахты погибли 36 человек
В ДРК при обрушении шахты погибли 36 человек
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Супруга эмира Дубая, сбежавшая в ФРГ с миллионами долларов, хочет разводаСупруга эмира Дубая, сбежавшая в ФРГ с миллионами долларов, хочет развода
Путин: Мэй жестко ставила вопросы по «делу Скрипаля» Путин: Мэй жестко ставила вопросы по «делу Скрипаля»
В Иркутской области во время наводнения погиб один человек, трое пропали без вестиВ Иркутской области во время наводнения погиб один человек, трое пропали без вести
В США вынесли приговор неонацисту, въехавшему в толпу в ШарлотсвиллеВ США вынесли приговор неонацисту, въехавшему в толпу в Шарлотсвилле
СКР: Взрыв газа в Коврове мог устроить мужчина с психическим расстройствомСКР: Взрыв газа в Коврове мог устроить мужчина с психическим расстройством

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Так ли это на самом деле?Так ли это на самом деле?
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный экспериментНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный эксперимент
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 5. Домик няниНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 5. Домик няни
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 4. Дачная столицаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 4. Дачная столица
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 3. Дом-музей ШварцаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 3. Дом-музей Шварца

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В США вынесли приговор неонацисту, въехавшему в толпу в Шарлотсвилле


14:35
В США вынесли приговор неонацисту, въехавшему в толпу в ШарлотсвиллеФото: lebanonews.net

Остаток жизни 22-летний Алекс Филдс проведет за решеткой, передает ТАСС. В ходе судебных слушаний молодой человек полностью признался в содеянном и принес извинения.  В результате инцидента, случившегося в августе 2017 года, погибла женщина, ранения получили около двадцати человек.

Дело неонациста, умышленно сбившего людей во время волнений в Шарлотсвилле (штат Вирджиния), рассматривал федеральный суд. Подсудимый Алекс Филдс, принеся извинения, просил о более мягком вердикте. Однако судья Майкл Урбански пришел к выводу, что обвиняемый может быть слишком опасен для общества. В результате он был приговорен к пожизненному сроку без права на досрочное освобождение.

Беспорядки в Шарлоттсвилле начались на фоне готовящейся акции ультраправых - неонацисты намеревались провести стихийное факельное шествие. Когда противники этого собрались на собственный митинг, в них на большой скорости въехала машина.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

Популярное

В США машина врезалась в колонну байкеров: погибли семь человекВ США машина врезалась в колонну байкеров: погибли семь человек
Глава Генштаба Эфиопии убит во время подавления госпереворотаГлава Генштаба Эфиопии убит во время подавления госпереворота
В США ребенок случайно застрелился из бабушкиного пистолетаВ США ребенок случайно застрелился из бабушкиного пистолета
В Башкирии женщину убило ударом молнииВ Башкирии женщину убило ударом молнии
Глава Минобороны Перу умер во время деловой поездкиГлава Минобороны Перу умер во время деловой поездки

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 857


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru