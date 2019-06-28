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В США вынесли приговор неонацисту, въехавшему в толпу в Шарлотсвилле
14:35
Фото: lebanonews.net
Остаток жизни 22-летний Алекс Филдс проведет за решеткой, передает ТАСС. В ходе судебных слушаний молодой человек полностью признался в содеянном и принес извинения. В результате инцидента, случившегося в августе 2017 года, погибла женщина, ранения получили около двадцати человек.
Дело неонациста, умышленно сбившего людей во время волнений в Шарлотсвилле (штат Вирджиния), рассматривал федеральный суд. Подсудимый Алекс Филдс, принеся извинения, просил о более мягком вердикте. Однако судья Майкл Урбански пришел к выводу, что обвиняемый может быть слишком опасен для общества. В результате он был приговорен к пожизненному сроку без права на досрочное освобождение.
Беспорядки в Шарлоттсвилле начались на фоне готовящейся акции ультраправых - неонацисты намеревались провести стихийное факельное шествие. Когда противники этого собрались на собственный митинг, в них на большой скорости въехала машина.
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