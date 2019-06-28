ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Саратове скончался худрук ТЮЗа Юрий Ошеров, упавший в оркестровую яму
В Саратове скончался худрук ТЮЗа Юрий Ошеров, упавший в оркестровую яму
В Брянской области в ДТП погибли четыре человека
В Брянской области в ДТП погибли четыре человека
Грузинская диаспора просит Путина восстановить авиасообщение
Грузинская диаспора просит Путина восстановить авиасообщение
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Грузинская диаспора просит Путина восстановить авиасообщениеГрузинская диаспора просит Путина восстановить авиасообщение
В ДРК при обрушении шахты погибли 36 человекВ ДРК при обрушении шахты погибли 36 человек
Утвержден список животных, запрещенных к содержанию Утвержден список животных, запрещенных к содержанию
Песков рассказал, что Путин пил из своей кружки на ужине лидеров G20Песков рассказал, что Путин пил из своей кружки на ужине лидеров G20
В США неизвестные расстреляли 7 человекВ США неизвестные расстреляли 7 человек

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Так ли это на самом деле?Так ли это на самом деле?
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный экспериментНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный эксперимент
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 5. Домик няниНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 5. Домик няни
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 4. Дачная столицаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 4. Дачная столица
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 3. Дом-музей ШварцаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 3. Дом-музей Шварца

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Под Иркутском из-за паводка погибла семья из двух человек


28.6.2019 14:45
Под Иркутском из-за паводка погибла семья из двух человекФото: popmeh.ru

Трагедия случилась в населенном пункте Евдокимовка Тулунского района, передают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как стало известно, жителям предложили покинуть свои дома еще накануне вечером, не дожидаясь того, когда ситуация станет критической.

Представители местных властей вечером минувшего четверга обходили дома, призывая жителей указанной деревни эвакуироваться на период паводка. Однако два человека отказались покинуть свой дом. В результате примерно в 23 часа начался паводок, и семья попыталась самостоятельно выбраться в безопасное место.

Люди пытались эвакуироваться на лодке, не подозревая о том, что к деревне уже направлен отряд спасателей. По предварительным данным, семья из двух человек стала жертвами несчастного случая, заявили в районной администрации.

На территории Иркутской области в зоне подтопления сейчас находятся более двух тысяч домов. В некоторых районах уже объявлен режим ЧС. Наиболее остро обстановка складывается в Нижнеудинске.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

Популярное

Грузинская диаспора просит Путина восстановить авиасообщениеГрузинская диаспора просит Путина восстановить авиасообщение
Джонсон не стал комментировать вызов полиции после скандала в его домеДжонсон не стал комментировать вызов полиции после скандала в его доме
В Оренбуржье совершил жесткую посадку учебный самолет с курсантами В Оренбуржье совершил жесткую посадку учебный самолет с курсантами
Пьяный житель Китая на внедорожнике сбил более 20 пешеходов, четверо погиблиПьяный житель Китая на внедорожнике сбил более 20 пешеходов, четверо погибли
Делегация РФ пропустит выборы генсека ПАСЕДелегация РФ пропустит выборы генсека ПАСЕ

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 857


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru