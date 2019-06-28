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Под Иркутском из-за паводка погибла семья из двух человек
28.6.2019 14:45
Фото: popmeh.ru
Трагедия случилась в населенном пункте Евдокимовка Тулунского района, передают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Как стало известно, жителям предложили покинуть свои дома еще накануне вечером, не дожидаясь того, когда ситуация станет критической.
Представители местных властей вечером минувшего четверга обходили дома, призывая жителей указанной деревни эвакуироваться на период паводка. Однако два человека отказались покинуть свой дом. В результате примерно в 23 часа начался паводок, и семья попыталась самостоятельно выбраться в безопасное место.
Люди пытались эвакуироваться на лодке, не подозревая о том, что к деревне уже направлен отряд спасателей. По предварительным данным, семья из двух человек стала жертвами несчастного случая, заявили в районной администрации.
На территории Иркутской области в зоне подтопления сейчас находятся более двух тысяч домов. В некоторых районах уже объявлен режим ЧС. Наиболее остро обстановка складывается в Нижнеудинске.
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