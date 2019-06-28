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В самолете президента Бразилии нашли 39 кг кокаина
28.6.2019 21:03
Фото: insparkl.com
Предположительно, запрещенные вещества мог перевозить один из военнослужащих, который имел доступ на борт самолета президента Бразилии Жаира Болсонару.
О случившемся рассказывает газета El Pais.
Со ссылкой на источники расследования сообщается, что наркотики были обнаружены на борту самолета ВВС Бразилии, направлявшегося на саммит G20, когда воздушное судно село для дозаправки в испанской Севилье.
Килограммы кокаина были найдены в чемодане 38-летнего бразильского военнослужащего. Предположительно, он намеревался продать зелье за рубежом. Когда в самолете обнаружили запрещенные вещества, Жаира Болсонару на борту не было. Как отмечает газета, глава государства вылетел на саммит на другом самолете.
Сведения о задержании бразильского военнослужащего уже подтвердили в Минобороны страны.
Ранее стало известно о дерзкой попытке ограбления банка, из-за которой в Бразилии оцепили целый город.
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