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В Бразилии оцепили город, где большая банда взяла людей в заложники
28.6.2019 15:16
Фото: podrobnosti.ua
Как передает Globo, порядка тридцати преступников в ночь на четверг въехали в бразильский город Убераба на нескольких грузовиках.
Вооруженные злоумышленники, перекрыв несколько улиц, попытались взять штурмом отделение банка.
После того, как полиция вступила в перестрелку с бандитами, от случайного выстрела погибла женщина. Вскоре стало известно о том, что нападавшие взяли в заложники несколько человек. По данным полиции, практически одновременно произошли взрывы у банков соседнего города Уберландия. Как полагают правоохранители, эти инциденты должны были отвлечь внимание силовиков от главного преступления.
На период спецоперации по обезвреживанию преступников жителей Уберабы просят оставаться дом. Отменены занятия во всех учебных заведениях, прекращено движение общественного транспорта.
Несколько преступников после двухчасовых переговоров согласились отпустить заложников и сдать оружие. В общей сложности в безопасности оказались уже семь человек, в том числе, двое детей.
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