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Женская сеть myJulia.ru
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В США неизвестные расстреляли 7 человек
28.6.2019 17:05
Фото: novayagazeta-ug.ru
ЧП случилось на территории города Атланта в штате Джорджия.
По данным местной полиции, по меньшей мере семь человек получили ранения, когда неизвестные начали прицельно стрелять из окна проезжающей мимо машины.
Как сообщает телевизионный канал WSB-TV, состояние двух пострадавших медики сейчас оценивают как критическое.
В ряде других источников появились сообщения о том, что нападавшие передвигались на двух автомобилях – темного и серебристого цвета. В общей сложности они успели совершить не менее десяти выстрелов, а потом скрылись в неизвестном направлении.
Мотивы и все обстоятельства преступления устанавливаются, ведется поиск преступников, подчеркнули в местном полицейском управлении.
Несколько дней назад в американском городе Гринвилл (Южная Каролина) двухлетний мальчик застрелился из пистолета, случайно обнаруженного в сумке собственной бабушки.
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