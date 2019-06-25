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В США ребенок случайно застрелился из бабушкиного пистолета
25.6.2019 21:47
Фото: sozh.info
Трагедия случилась в американском городе Гринвилл (Южная Каролина).
Как передает Daily Mail, двухлетний мальчик случайно обнаружил заряженное оружие в сумке собственной бабушки.
В полицейском управлении округа Гринвилл подтвердили гибель ребенка. Как стало известно, несколько дней назад маленький Кейден Джон Стабер оставался под присмотром бабушки и тети. Играя, ребенок незаметно достал из сумки, которая принадлежала бабушке, ее заряженный пистолет. Рассматривая оружие, мальчик случайно выстрелил себе в голову.
Сигнал в полицию поступил сразу после ЧП. Правоохранители, прибыв на вызов, пытались провести реанимационные мероприятия до приезда парамедиков, но травма оказалась смертельной. Мальчик умер, когда его везли в ближайшую больницу.
Следователи, приступившие к проверке по факту происшествия, пришли к выводу о том, что ребенок погиб в результате несчастного случая.
В прошлом в Соединенных Штатах уже не раз случались трагедии, связанные с оружием, оставленным без должного внимания. В частности, в марте 2014 года в штате Цинциннати восьмилетнего ребенка во время игры застрелил сверстник из боевого пистолета, случайно найденного в доме дяди.
Спустя несколько месяцев многодетная американка была смертельно ранена в супермаркете. 29-летняя жительница города Хейден (штат Айдахо) приехала за покупками вместе со своими четырьмя детьми, один из которых смог незаметно достать пистолет, находившийся в дамской сумочке.
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