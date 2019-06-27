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Девять пострадавших в Арыси остаются в реанимации
13:43
Фото: ekoboz.ru
В общей сложности за медицинской помощью после ЧП обратились свыше четырехсот человек, заявил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.
Госпитализация потребовалась шестидесяти жителям Арыси.
Девять пациентов, пострадавших в результате недавнего ЧП, остаются в реанимации, отметил глава ведомства. В ходе пресс-конференции Елжан Биртанов сообщил, что в числе тех, кто пока находится в тяжелом состоянии, четверо детей. Врачи диагностировали у них серьезные черепно-мозговые травмы, отметил министр.
Ранее министр труда и социальной защиты населения Казахстана Бердибек Сапарбаев заявил о том, что воинскую часть, где произшел инцидент, предполагается перенести из Арыси в другое место, подальше от жилых домов.
Мероприятия по восстановлению Арыси, где сейчас продолжают работу саперы, взято под личный контроль казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева.
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