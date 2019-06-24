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В Арыси число погибших при взрывах боеприпасов возросло до двух


11:52
В Арыси число погибших при взрывах боеприпасов возросло до двухФото: diapazon.kz

По уточненным данным, в результате жертвами инцидента на территории военной части стали два человека.

В общей сложности медицинская помощь после ЧП потребовалась более чем 165 пострадавших, госпитализированы около 90. Состояние пятнадцати человек, которые находятся в реанимации, врачи оценивают как тяжелое.

Пострадавшим оказывают помощь в больницах Шымкента и районных медицинских учреждениях, заявил премьер-министр страны Аскар Мамин на заседании правительства. По его словам, жертвами инцидента в Арыси стал один военнослужащий и один гражданский. По словам главы Минздрава Казахстана Елжана Биртанова, в реанимации сейчас остаются пятнадцать человек.

ЧП на одном из военных складов Казахстана, расположенном неподалеку от города Арысь, случилось накануне, 24 июня. После того, как начался пожар, загремели взрывы детонировавших боеприпасов. В результате было объявлено о полной эвакуации Арыси, жителей переместили в близлежащие населенные пункты.

По данным официальной статистики, в городе проживает более сорока тысяч человек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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