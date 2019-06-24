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В Арыси число погибших при взрывах боеприпасов возросло до двух
11:52
Фото: diapazon.kz
По уточненным данным, в результате жертвами инцидента на территории военной части стали два человека.
В общей сложности медицинская помощь после ЧП потребовалась более чем 165 пострадавших, госпитализированы около 90. Состояние пятнадцати человек, которые находятся в реанимации, врачи оценивают как тяжелое.
Пострадавшим оказывают помощь в больницах Шымкента и районных медицинских учреждениях, заявил премьер-министр страны Аскар Мамин на заседании правительства. По его словам, жертвами инцидента в Арыси стал один военнослужащий и один гражданский. По словам главы Минздрава Казахстана Елжана Биртанова, в реанимации сейчас остаются пятнадцать человек.
ЧП на одном из военных складов Казахстана, расположенном неподалеку от города Арысь, случилось накануне, 24 июня. После того, как начался пожар, загремели взрывы детонировавших боеприпасов. В результате было объявлено о полной эвакуации Арыси, жителей переместили в близлежащие населенные пункты.
По данным официальной статистики, в городе проживает более сорока тысяч человек.
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