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Похищенную жену норвежского миллионера могли убить
13:14
Фото: abcmedia.no
В полиции рассматривают версию об инсценировке похищения с целью скрыть убийство 69-летней Анне-Элисабет Фалкевик Хаген.
О преступлении, жертвой которого стала жена норвежского миллионера, стало известно в начале года.
Как передает Норвежское телеграфное бюро (НТБ), правоохранители имеют основания полагать, что супруга бизнесмена могла быть убита. Со ссылкой на полицию уточняется, что версия о том, что Анне-Элисабет Фалкевик Хаген действительно похищена ради выкупа, больше не является приоритетной.
По словам инспектора полиции Томми Бреске, похищение жены миллионера "могло быть инсценировано, чтобы скрыть убийство".
Похищение супруги крупного норвежского инвестора Тома Хагена было совершено 31 октября прошлого года, однако информация в СМИ распространилась лишь в начале января. Норвежская пресса писала, что злоумышленники требуют за Анне-Элисабет Фалкевик Хаген, которая исчезла из собственного дома в окрестностях Осло, 9 млн евро в криптовалюте.
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