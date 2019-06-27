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В Китае как минимум 6 человек погибли в результате взрыва на фабрике
27.6.2019 21:39
Фото: sb.by
ЧП случилось в одном из производственных цехов, передает агентство "Синьхуа".
Взрыв прогремел на территории провинции Хэнань в центре страны накануне вечером, примерно в 19:50 по местному времени (14:50 по Москве).
Со ссылкой на экстренные службы уезда Вэйши сообщается, что пять человек от полученных ранений скончались на месте. Позже в больнице умер один из пострадавших. В общей сложности после аварии были госпитализированы шесть человек.
Представители компании Xumei Biotech, которой принадлежит предприятие, пока не предоставили сведений о том, что могло стать причиной взрыва.
Сейчас территория фабрики, специализирующейся на производстве пищевых ароматизаторов и приправ, находится под контролем. На месте ЧП продолжают работу криминалисты.
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