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В Москве ответили на ноту протеста США по Уилану
27.6.2019 21:19
Фото: dsvf.ru
Ранее американское посольство направило в МИД России ноту протеста в связи с делом Пола Уилана, который был задержан по подозрению в шпионской деятельности. В Москве в ответ указали на необходимость помнить о правах россиян, которые сейчас находятся в тюрьмах США.
Диппредставительство Соединенных Штатов в Москве направило в МИД ноту протеста из-за "ненадлежащего обращения", которое якобы наблюдается по отношению к арестованному в России американцу Полу Уилану.
В ответ российские дипломаты напомнили иностранным коллегам о гражданах РФ, которые осуждены или ожидают сейчас приговора на территории США, в частности, В. Бута, К. Ярошенко и М. Бутиной.
Напомним, в прошлом глава Госдепа США Майк Помпео уже требовал немедленно выдать гражданина Соединенных Штатов, который был задержан в конце прошлого года в Москве.
В минувшем мае суд продлил срок ареста Полу Уилану до 29 августа.
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