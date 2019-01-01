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Помпео требует немедленной выдачи американца, задержанного в Москве
17:53
Фото: metrotvnews.com
Американские власти потребовали выдачи гражданина Соединенных Штатов, задержанного в конце декабря в Москве по подозрению в шпионской деятельности.
По данным российских СМИ, с таким заявлением выступил глава Госдепа США Майк Помпео.
Руководитель иностранного внешнеполитического ведомства, прокомментировав задержание Пола Уилана российскими спецслужбами, выразил надежду на то, что американским дипломатам в самое ближайшее время предоставят доступ к бывшему морскому пехотинцу. Кроме того, Майк Помпео потребовал от российских властей немедленно сообщить о причинах задержания Пола Уилана.
Гражданина Соединенных Штатов Пола Уилана задержали в Москве еще 28 декабря, заподозрив в шпионских действиях. Американских дипломатов незамедлительно уведомили о случившемся. В отношении гражданина США, регулярно посещавшего нашу страну в последние годы, возбуждено уголовное дело, заявили представители ФСБ.
О задержанном известно, что он с 1994 года был морским пехотинцем. Уилан участвовал в кампании в Ираке, успев дослужиться до звания штаб-сержанта. при этом он был уволен из рядов ВС США за воровство. По данным американских СМИ, Уилан многократно приезжал в РФ, начиная с 2007 года. Как рассказывали знакомые Пола Уилана, с которым удалось пообщаться журналистам, американец с симпатией относится к России. Имея базовые знания русского языка, на этот раз он прибыл в РФ на свадьбу друга.
Руководство американской компании BorgWarner, которая специализируется на производстве деталей для автомашин, ранее подтвердило информацию о том, что Пол Уилан занимает у них пост директора по безопасности.
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