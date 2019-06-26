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Погибший командир Ан-24, сгоревшего при посадке в Бурятии, имел большой опыт
11:07
Фото: m24.ru
Общий стаж командира воздушного судна (пилота-инспектора) Владимира Коломина в авиации превышал тридцать лет, как и у погибшего бортмеханика Олега Барданова, передает агентство "Интерфакс". Погибший пилот имел совокупный налет в 15,7 тысячи часов и обладал большим опытом.
Как информирует пресс-служба авиакомпания "Ангара", которой принадлежал сгоревший в Бурятии самолет Ан-24, погибший командир этого воздушного судна имел большой опыт. Все сорок три пассажира, включая одного ребенка, были оперативно эвакуированы. Причины ЧП будут устанавливать члены комиссии Международного авиационного комитета (МАК).
Сегодня в аэропорту Нижнеангарска во время посадки загорелся самолет Ан-24. Воздушное судно, следовавшее по маршруту Улан-Удэ – Нижнеангарск - Иркутск, выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего столкнулся со зданием.
В результате начавшегося на борту возгорания самолет выгорел полностью, погибли командир экипажа и бортмеханик. Второй пилот и стюардесса не пострадали.
Представители местных властей сообщают, что после аварийной посадки врачебная помощь потребовалась более чем тридцати пассажирам. Четверо пострадавших были доставлены в больницу. Среди госпитализированных двое детей. Вместе с тем, по данным СМИ, в медицинских учреждениях остаются более десяти человек, которые получили травмы при аварийной посадке.
Как заявили представители аэропорта, незадолго до приземления пилоты информировали диспетчеров о том, что у них отказывают системы управления и подавали сигнал бедствия. После того, как еще в воздухе отказал левый двигатель, пилоты запросили помощь - в ложившейся ситуации пилоты практически не могли контролировать самолет после посадки.
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