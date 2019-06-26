Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: Жителю Тувы удалось выжить после месяца, проведенного в берлоге медведя

26.6.2019 22:51

Фото: ytimg.com



Как сообщает EADaily, после нападения хищника у мужчины был сломан позвоночник.



Через месяц местного жителя обнаружили охотничьи собаки. В тот момент пострадавший, несмотря на сильные травмы и истощение, находился в сознании.



По данным портала, в результате нападения зверя пострадал местный житель по имени Александр. Около месяца мужчина провел в берлоге, куда его затащил медведь. В результате он был обнаружен собаками, с которыми пошли в тайгу местные охотники.



Отмечается, что Александр, из-за сильнейших травм и истощения, визуально напоминал мумию. Вместе с тем, мужчина был в сознании и рассказал, как атаковавший его хищник затащил его в свое логово.



Ранее 29-летний тувинец выжил после схватки с хищником. Как писали региональные средства массовой информации, мужчина откусил медведю язык, после чего животное выпустило его из лап.



Однако в региональном управлении МЧС информацию об этом невероятном случае подтвердить отказались, пишут "Известия". Как заявили в ведомстве, о мужчине, который якобы смог выжить после нападения медведя и провел месяц в его берлоге, они не имеют никакого представления.



Автор: Злата Богатова

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