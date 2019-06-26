Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Принц Уильям и Кейт Миддлтон признаны самыми влиятельными персонами года

26.6.2019 22:27

Фото: vistanews.ru



В число наиболее авторитетных людей составители соответствующего рейтинга также включили известного актера Идриса Эльбу с женой Сабриной и потомка нефтяного магната Пола Гетти Джозефа Гетти и его супругу Сабину, которая является дизайнером ювелирных украшений.



Принц Гарри и Меган Маркл в рейтинг самых влиятельных людей планеты по версии журнала Tatler пока не попали.



Стоит заметить, что четвертую строчку престижного перечня занимает дочь Дэвида и Виктории Бэкхем. Звездных родителей семилетней Харпер в рейтинге при этом нет.



Очень влиятельными в последнее время также были признаны звезды футбола Джейми Реднапп и Алекс Окслейд-Чемберлен, а также исполнительница Перри Эдвардс.



Ранее в британских СМИ распространились слухи о том, что Кейт Миддлтон, воспитывающая с супругом трех малышей, в скором времени вновь собирается стать мамой. Предположения появились после того, как жена принца Уильяма была замечена на очередном публичном мероприятии со слегка округлившимися формами.



Автор: Злата Богатова

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