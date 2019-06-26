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В Турции 10 нелегалов стали жертвами дорожной аварии
26.6.2019 19:28
Фото: vk.com
В результате ДТП пострадали не менее тридцати мигрантов, передают местные СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах провинции Эдирне.
Информацию о числе жертв подтвердил губернатор этого региона Экрем Джанальп.
Как стало известно, авария произошла на северо-западе Турции ранним утром, около 4:45 утра по местному времени (время совпадает с московским). Жандармы уезда Мерич пытались остановить подозрительный микроавтобус, который следовал в сторону Греции.
Водитель, отказавшись подчиниться требованиям правоохранителей, начал набирать скорость. Попытавшись скрыться от жандармов, он потерял управление и на повороте врезался в стену расположенного рядом здания магазина.
В ряде турецких СМИ появились сообщения об одиннадцати жертвах ЧП. Сведений о гражданстве погибших и пострадавших пока не поступало.
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