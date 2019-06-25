Новости шоу-бизнеса

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Китайские археологи обнаружили созданные 5 тыс. лет назад астрономические артефакты
25.6.2019 20:46
Фото: livejournal.com
По мнению специалистов, находку можно считать наиболее древней из аналогов, которые ранее были известны науке в Восточной Азии.
Открытие было сделано на территории провинции Хэнань.
По данным агентства "Синьхуа", китайским ученым удалось отыскать девять древних керамических емкостей, которые примерно пять тысячелетий назад могли применяться в целях астрономических наблюдений. Археологи утверждают, что найденные ими приборы являются самыми древними из всех аналогов, которые в прошлом находили в Восточной Азии. Историки полагают, что подобного рода сосуды распространились в регионе позднее, около 4,2 тысяч лет назад.
Открытие, представляющее большой научно-исследовательский интерес, было сделано в ходе раскопок, которые ведутся на месте многовековых развалин городища Цинтай неподалеку от современного города Чжэнчжоу.
В состав экспертной комиссии, которая уже провела предварительный осмотр артефактов, входили представители АН Китая, Государственной астрономической астрономии, Института истории общественных наук КНР и целого ряда других организаций. В результате ученые пришли к выводу, что емкости когда-то представляли собой части единой модели, которая использовалась для наблюдений за Большой Медведицей. В частности, люди определяли даты, наиболее подходящие для регулярных жертвоприношений и других религиозных ритуалов.
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