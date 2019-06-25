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Под Саратовом ограбили банк через пролом в стене
25.6.2019 18:23
Фото: atr.ua
Как заявили в региональном полицейском главке, злоумышленники смогли проделать отверстие в стене.
В результате им из соседней мастерской удалось пробраться в помещения кредитно-финансового учреждения, где грабители похитили не менее двух миллионов рублей.
ЧП случилось в городе Энгельсе Саратовской области. Полицейские приступили к установлению всех обстоятельств ЧП и разыскивают грабителей.
Злоумышленникам удалось похитить крупную сумму денег, пробравшись в банк через пролом в стене, информирует пресс-служба регионального ГУ МВД. Отмечается, что неизвестные проникли в помещения кредитно-финансовой организации из мастерской по ремонту сотовых телефонов, которая располагается по соседству.
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