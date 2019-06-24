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В Приморье арестовали вербовщика "Свидетелей Иеговы"
15:21
Фото: hibiny.com
В Приморском крае суд удовлетворил ходатайство следственных органов и вынес решение о взятии под стражу 46-летнего мужчины.
Местный житель обвиняется в вербовке новых членов организации "Свидетели Иеговы", которая в России ранее была признана экстремистской и официально запрещена.
По данным краевого СУ СКР, задержанный обвиняется в организации деятельности экстремистской организации. Суд, удовлетворив соответствующее ходатайство следствия, вынес решение об аресте подозреваемого.
Согласно материалам уголовного дела, 46-летний пытался вербовать новых членов "Свидетели Иеговы" в период с 8 апреля по 5 июня прошлого года. Преступная деятельность осуществлялась на территории города Уссурийска, пояснили в следственных органах.
Напомним, Верховный суд вынес решение, касающееся этой организации, 20 апреля 2017 года. После соответствующего иска Министерства юстиции Российской Федерации "Свидетели Иеговы" были официально признаны экстремистской организацией. В результате ее деятельность была в РФ запрещена. Спустя три месяца решение было признано законным и оставлено в силе согласно вердикту Апелляционной коллегии ВС.
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