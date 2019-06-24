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В Тольятти убили чемпиона области по дзюдо
14:49
Фото: @ev8geniy/Instagram
Евгений Кушнир
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир был смертельно ранен во время потасовки в баре, передают российские СМИ.
Информацию о гибели спортсмена подтвердили региональные федерации дзюдо.
По данным РИА Новости, по факту ЧП уже возбудили уголовное дело. В правоохранительных органах Самарской области сообщили, что 27-летний местный житель скончался от ножевых ранений спины и головы. Смертельные травмы он получил в ходе драки, случившейся в одном из кафе Тольятти после стихийно возникшего конфликта.
В областном СУ СКР отметили, что потасовка произошла в заведении "Левша", которое расположено на территории Центрального района города Тольятти. Накануне вечером четверо мужчин собрались там, чтобы решить вопросы, связанные с долгами за сельхозпродукцию.
После того, как участники встречи достали ножи и огнестрельное оружие, в больницу доставили раненого мужчину. Практически одновременно во внутреннем дворе кафе было найдено тело Евгения Кушнира, который в этом году стал чемпионом Самарской области в весовой категории до 81 кг. Мастер спорта по дзюдо погиб в результате множественных колото-резаных ранений головы и спины.
В региональном полицейском главке отметили, что задержан подозреваемый в покушении на убийство. Мужчина, вероятно причастный к гибели спортсмена, объявлен в розыск.
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