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В Москве задержан подозреваемый в серии отравлений и грабежей
13:12
Фото: РЕН ТВ
Преступления совершались на Чистых прудах, сообщает агентство "Интерфакс".
По данным правоохранителей, количество пострадавших составляет более двадцати человек, некоторые из них после отравления впали в кому.
Информацию о задержании молодого человека, который подозревается в серии отравлений с целью ограбления, подтвердили в столичном главке МВД. Как заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, речь идет о ряде эпизодов, связанных с хищением личного имущества. Преступления совершались в районе Хохловской площади.
По данным СМИ, в последнее время злоумышленник орудовал в самом центре Москвы, успев отравить и ограбить по меньшей мере двадцать человек. Присоединяясь к компаниям, преступник угощал их неким напитком. Как только жертвы начинали терять сознание, он похищал их имущество.
Инциденты фиксировались в скверах в районе Чистых прудов и общественном пространстве "Яма" на Хохловской площади, а также на прилегающих территориях. В числе тех, кто стал жертвой преступника - журналист Людмила Чижова, сотрудничающая с изданием The Village.
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