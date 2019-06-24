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Глава Минобороны Перу умер во время деловой поездки
12:51
Фото: rossaprimavera.ru
Как сообщается на официальном портале перуанского правительства, Хосе Уэрта скончался во время деловой поездки на север страны.
По предварительным данным, причиной скоропостижной смерти министра стал сердечный приступ.
Глава оборонного ведомства Перу Хосе Уэрта внезапно потерял сознание, когда находился с официальным визитом в Амасонасе. На севере страны министр проверял наблюдательные посты, отмечается в сообщении.
Министра сразу же госпитализировали - на вертолете он был доставлен в госпиталь, врачи которого незамедлительно приступили к проведению реанимационных мероприятий. Однако спасти Хосе Уэрту им не удалось, перуанский министр скончался.
Хосе Уэрта, назначенный на пост главы Минобороны в прошлом году, умер в минувший понедельник, 24 июня. Врачи констатировали его смерть в 10 часов утра по местному времени (17:00 по Москве). Министру был семьдесят один год.
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