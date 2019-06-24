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В Казахстане из-за пожара на складе боеприпасов полностью эвакуируют город
24.6.2019 18:44
Фото: livejournal.com
ЧП случилось сегодня утром, когда на территории воинской части в Арыси начали происходить взрывы.
Прибывшие к месту ЧП пожарные не могли приступить к борьбе с огнем, учитывая угрозу детонации новых снарядов, пишут казахстанские СМИ.
Как стало известно, инцидент случился в военной части № 44856, которая располагается в городе Арысь. По последним данным, в результате ЧП пострадали более тридцати человек. Состояние трех из них медики оценивают как тяжелое, заявили в управлении здравоохранения Туркестанской области.
Руководитель региональной администрации Умирзак Шукеев подтвердил сообщения о том, что после пожара на складе боеприпасов, который сопровождался взрывами, было принято решение об эвакуации города Арысь.
По данным портала Tengrinews.kz, еще до того, как местные власти официально объявили о введении режима чрезвычайной ситуации, жители начали самостоятельно покидать город. На сегодняшний день население Арыси составляет порядка 45 тысяч человек.
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