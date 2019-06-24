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В Великобритании решили всей деревней отпраздновать юбилей кота


06:48
В Великобритании решили всей деревней отпраздновать юбилей котаФото: wordpress.com

В английской деревне Руддингтон, расположенной в окрестностях города Ноттингем, в скором времени состоится большой праздник.

Как пишет Independent, местные жители собираются организовать большую вечеринку в честь юбилея всеобщего любимца – кота Уилбура, которому исполняется десять лет.

Уилбур стал очень популярным в Руддингтонге после того, как его первая хозяйка решила завести ему друзей. Сразу после того, как у него дома появились еще два кота, Уилбур попросту ушел от владелицы. С тех пор кот стал практически общим для всех жителей деревни - он регулярно обходит все дома, "инспектируя" предприятия, магазины и пабы.

Как рассказывают местные жители, заходя в очередное здание, Уилбур усаживается на стул и внимательно оглядывается, контролируя ситуацию. Кот везде чувствует себя как дома, но особенно любит посещать парикмахерскую и паб. В числе организаций, которые он периодически обходит, есть и больница, рассказывают односельчане Уилбура.

Кота, ставшего всеобщим любимцем, многие встречают очень приветливо и угощают вкусной едой. В результате хозяин местного паба при поддержке местных жителей, объявил о предстоящей по случаю дня рождения кота вечеринке и уже начал рассылать приглашения на юбилей "короля Руддингтона". Предполагается, что гостями праздника станут не менее ста человек.

Автор: Злата Богатова

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