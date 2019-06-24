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В Курске экс-депутата горсобрания арестовали по подозрению в растрате и отмывании денег
24.6.2019 22:42
Фото: vk.com
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Курской области, суд вынес решение об аресте Надежды Тарубаровой, которая подозревается в растрате и отмывании денежных средств.
В прошлом Тарубарова являлась депутатом местного городского собрания.
В ведомстве отметили, что ранее Тарубаровой уже предъявлены обвинения по соответствующим статьям. При этом пока не уточняется, что стало причиной для возбуждения уголовного дела.
По данным российской прессы, обвинения могут быть связаны с махинациями, которые проворачивались с топливом, предназначенным для служебных автомобилей регионального МВД.
Как указано в аналитической системе "СПАРК-Интерфакс", на сегодняшний день Надежда Тарубарова - единственный владелец ООО ТК "Ант-Ойл". Основанная в начале 2017 года компания специализируется на розничной торговле моторным топливом, которая осуществляется в специализированных магазинах.
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