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В Германии при крушении истребителей погиб пилот
24.6.2019 22:27
Фото: infowave.online
Eurofighter Typhoon
Сведения подтвердили в ВВС страны, передают германские СМИ.
Сообщив об обнаружении тела одного из пилотов, военные отметили, что второй летчик спасся благодаря парашюту.
Ранее в ВВС ФРГ заявили о том, что произошла авиакатастрофа с участием двух истребителей Eurofighter Typhoon. В результате инцидента один из летчиков погиб, его останки уже удалось найти. Второй пилот смог спастись благодаря парашюту.
Информации о причинах катастрофы из официальных источников пока не поступало. Отмечается лишь, что один из самолетов рухнул в лесу, а другой упал в поле.
Как уточняют представители ВВС Германии, оба истребителя были приписаны к авиаполку, который расквартирован в городе Лаге. ЧП случилось, когда они выполняли учебный полет, не имея на борту ударных средств. Известно также, что в результате инцидента не были задеты объекты гражданской инфраструктуры или частная собственность.
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