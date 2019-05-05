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Под Новгородом найдены останки тысяч советских мирных граждан, убитых нацистами
5.5.2019 15:55
Фото: mignews.com.ua
В обнаруженном массовом захоронении могут находиться останки более трех тысяч погибших в годы ВОВ советских мирных граждан.
Страшная находка была сделана неподалеку от населенного пункта Жестяная Горка, информирует пресс-служба СУ СКР по Новгородской области.
По данным ведомства, к настоящему времени обнаружены шесть расстрельных ям, в которых находятся останки жертв нацистов. Мирные жители были казнены фашистскими оккупантами во время Великой Отечественной войны, в период с 1941 по 1943 годы.
Представители СКР также рассказали о том, что среди более чем трех тысяч советских людей различных национальностей есть останки женщин и детей.
Следственные органы приступили к проверке по факту случившегося, отмечается на сайте регионального ведомства.
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