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В Сеуте неизвестные открыли стрельбу по мечети
24.6.2019 19:24
Фото: chert-poberi.ru
Сеута
ЧП случилось в испанском автономном городе Сеута, который находится на северном побережье Марокко.
Как передает информационное агентство EFE, к инциденту могут быть причастны один или два человека.
Неизвестные стреляли по одной из главных мечетей Сеуты сегодня ранним утром, а потом уехали с места инцидента на мотоцикле. Правоохранительные органы приступили к расследованию инцидента.
Со ссылкой на источники в местных экстренных службах издание El Faro de Ceuta сообщает о том, что в результате происшествия никто не пострадал.
В полиции заявили, что один или двое неизвестных успели произвести по меньшей мере четыре выстрела по мечети. В тот момент в храме находились верующие.
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