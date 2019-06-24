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В Сеуте неизвестные открыли стрельбу по мечети


24.6.2019 19:24
СеутаФото: chert-poberi.ru
Сеута

ЧП случилось в испанском автономном городе Сеута, который находится на северном побережье Марокко.

Как передает информационное агентство EFE, к инциденту могут быть причастны один или два человека.

Неизвестные стреляли по одной из главных мечетей Сеуты сегодня ранним утром, а потом уехали с места инцидента на мотоцикле. Правоохранительные органы приступили к расследованию инцидента.

Со ссылкой на источники в местных экстренных службах издание El Faro de Ceuta сообщает о том, что в результате происшествия никто не пострадал.

В полиции заявили, что один или двое неизвестных успели произвести по меньшей мере четыре выстрела по мечети. В тот момент в храме находились верующие.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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